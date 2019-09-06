Набиуллина не исключила очередного снижения ключевой ставки

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала вероятным очередное снижение ключевой ставки на одном из ближайших трех заседаний регулятора.

«Считаем возможным, вероятным снижение ставки на одном из ближайших заседаний, это одно из трех», – сказала Набиуллина, передает РИА «Новости».

Она также отметила, что «оценка уровня нейтральной процентной ставки – это не точка, а область значений. Она зависит от широкого набора как внутренних, так и глобальных факторов, а также трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики и может меняться с течением времени под воздействием этих факторов».

«Поэтому потребуется время, чтобы нащупать границы этой области нейтральности, убедиться в том, что они соответствуют нашим текущим оценкам, либо при необходимости эти оценки уточнить», – добавила глава регулятора.

По ее словам, главным критерием того, что ЦБ правильно оценивает эту область станет устойчивое сохранение инфляции на цели вблизи 4%.

В то же время Набиуллина заявила, что Банк России в первые месяцы 2020 года прогнозирует годовую инфляцию в России на уровне 3,5-4%, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. В основном снижение инфляции до такого уровня будет связано с тем, что эффект повышения НДС выйдет из расчета годовой инфляции. «Это можно назвать чисто техническим фактором. Устойчивые тенденции говорят о формировании инфляции вблизи 4%», – добавила глава ЦБ.

Кроме того, ЦБ ожидает снижения экспорта из России из-за замедления роста мировой экономики. «Значимый внешний фактор – это замедление роста мировой экономики, которое оказалось более существенным, чем ожидалось, в том числе из-за нарастающих противоречий в международной торговле. Ослабление внешнего спроса уже привело к снижению физического объема экспорта в первом полугодии, и мы прогнозируем его сокращение по итогам текущего года по широкому кругу товаров», – сообщила она.

Набиуллина также сообщила, что ЦБ теперь будет публиковать базовый сценарий прогноза четыре раза в год, оптимистический и рисковый сценарий – только раз в год.

Банк России в пятницу принял решение об очередном снижении ключевой ставки – на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых.