Еврейская община Литвы осудила установку доски пособнику нацистов

Еврейская община Литвы осуждает самовольную установку памятной доски пособнику нацистов Йонасу Норейке на здании библиотеки Академии наук в Вильнюсе, заявила председатель общины Фаина Куклянски.

«5 сентября в центре Вильнюса на здании библиотеки им. Врублевских вновь была установлена памятная доска Йонасу Норейке – «генералу Ветре». За этим наблюдали полицейские. Это акт своеволия толпы. Он показывает истинное отношение организаторов этой акции к законам и их соблюдению», – приводится заявление председателя на сайте общины.

По ее словам, несмотря на критический взгляд Еврейской общины Литвы на деятельность Норейки в годы нацистской оккупации, за все 22 года никто даже не подумал снять мемориальную доску, поскольку все уважают законы Литвы.

Однако организатора установления доски пошли путем силы. Они называют свою точку зрения единственно правильной, отметила Куклянски.

«В сентябре Литву посетит делегация из США, мы будем отмечать памятную дату – День геноцида евреев Литвы. Неужели с этой доской мы встретим и год Гаона и истории евреев Литвы? Очень важно, чтобы руководители Литовского государства дали свою оценку происходящему, представили свою принципиальную позицию, а ответственные ведомства Литвы приняли должные меры», – подчеркнула глава общины.

Напомним, в июле по решению мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса памятная доска Норейке была снята со здания библиотеки.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой ситуации, и как Литву заставляют менять отношение к местным нацистам.