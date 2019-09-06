Стало известно о столкновении двух Су-34 в небе под Липецком

СМИ со ссылкой на информированный источник сообщают, что в пятницу утром во время тренировочного полета в Липецкой области столкнулись два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34.

По информации источника РЕН ТВ, из-за потери визуального контакта самолеты соприкоснулись в воздухе. Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, при попытке отвернуть боевые машины столкнулись еще раз. При этом в двигатель одного из самолетов попали обломки.

Несмотря на повреждения, оба истребителя удалось посадить, пилоты живы.

Оба самолета серьезно повреждены. У одного повреждена кабина, двигатель и фюзеляж, у другого оторвало законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия.

Истребители принадлежат Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России.