Сенатор США пообещал Украине военную помощь

Украина в следующем году может получить финансовую поддержку США для военных целей, об этом американский сенатор Рон Джонсон заявил после встречи с президентом страны Владимиром Зеленским.

«Сейчас, с учетом того, что у нас заканчивается финансовый год, будет ли это решение принято, зависит от временного измерения, потому что мы в конце финансового года», – приводит слова сенатора УНИАН.

Джонсон сообщил, что группа американских сенаторов направила президенту США Дональду Трампу письмо, в котором хозяина Белого дома пытались убедить оказать Украине финансовую помощь.

«Если этого не произойдет, то мы убеждены, что примем соответствующее решение о предоставлении этой финансовой помощи на 2020 год», – сказал Джонсон.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп рассматривает возможность остановки военной помощи Украине в размере 250 млн долларов. Издание Politico также сообщало о распоряжении Трампа пересмотреть военную помощь Украине.

На Украине связали эти сообщения с внутренними политическими разборками в США.

По информации СМИ, Пентагон выступает за сохранение военной помощи Украине.

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