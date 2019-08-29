Пентагон определился с позицией по военной помощи Украине

По итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине Пентагон выступил за то, чтобы сохранить его, сообщила газета Politico со ссылкой на источник в министерстве обороны США.

«Министерство провело пересмотр пакета помощи и поддержало его», – передает ТАСС слова источника.

Ранее CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп якобы рассматривает возможность остановки военной помощи Украине в размере 250 млн долларов.

Издание Politico также сообщало о распоряжении Трампа о пересмотре военной помощи Украине со стороны США. На Украине связали эти сообщения с внутренними политическими разборками в США.