Министр экономики Грузии обвинила «реваншистские силы» в потере российских туристов

И.о. министра экономики Грузии Натиа Турнава заявила, что только в июле страна потеряла до 60 млн долларов из-за июньских антироссийских акций, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Если бы не события 20-21 июня (оппозиция штурмовала парламент в знак протеста против визита делегации Госдумы России – прим. ВЗГЛЯД), наш экономический рост был бы более высоким и ощутимым», – сказала она.

«В 2018 году доходы от туризма были рекордными – 3,2 млрд долларов, на 20% больше, чем в позапрошлом году. Мы ждали еще более впечатляющих результатов в 2019-м, но события 20-21 июня, которые были инспирированы безответственными реваншистами, радикально изменили тенденции туристического роста», – заявила она.

«К сожалению, можно констатировать, что в июле Грузия потеряла до 60 миллионов долларов дохода. Это потери малого бизнеса, малых отелей, наших семей. И это очень большой вызов для нас», – сказала Натиа Турнава.

По ее словам, антикризисные действия правительства помогают преодолеть ситуацию, но лишь частично.