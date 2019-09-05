Умер первый исполнитель песни «Снег кружится»

Ушел из жизни певец и музыкант Юрий Петерсон, ему был 71 год.

О смерти музыканта сообщил изданию «Московский комсомолец» его родственники. Петерсон являлся первым исполнителем пени «Снег кружится». Он был участником вокально-инструментальных ансамблей «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Пламя».

Музыкант исполнял известные песни, ставшие хитами: «Оксана», «На дальней станции сойду», «Идёт солдат по городу», «Вся жизнь впереди», «Не повторяется такое никогда».

Ранее 5 августа на 82 году жизни умер автор композиции «Снег кружится» Сергей Березин.