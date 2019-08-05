Ушел из жизни автор песни «Снег кружится» Сергей Березин

В возрасте 81 года скончался композитор Сергей Березин.

«Сегодня ушел из жизни Сергей Березин - замечательный человек, талантливый композитор, руководитель ансамбля «Пламя». Прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надежным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя», – сообщила о смерти композитора в Instagram его близкий друг поэтесса Лариса Рубальская

Сергей Березин был основателем и руководителем вокально-инструментального ансамбля «Пламя». В числе его самых известных произведений хит «Снег кружится», «На дальней станции сойду», «Идет солдат по городу» и другие.

Произведения Березина исполняли звезды отечественной эстрады: Анне Вески, Лев Лещенко, Николай Караченцев, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Валентина Толкунова и другие.

4 августа на 85-м году жизни скончался певец, автор-исполнитель песен в жанре русский шансон Вилли Токарев.