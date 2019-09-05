На Шпицбергене из-под земли поднялись гробы

Таяние вечной мерзлоты привело к тому, что на архипелаге Шпицберген гробы начали подниматься из-под земли.

Как передает РЕН ТВ, священник местной приходской церкви Ивар Смедсред рассказал, что с каждым годом жить на острове становится все опаснее. По его словам, в случае очередного оползня гробы со старого кладбища вымоет на поверхность, и они уплывут.

После схода пород в 2016 году власти задумались о переносе кладбища в другое место.

Напомним, в декабре 2018 года в норвежском Лонгйире на архипелаге Шпицберген задержали 29-летнего гражданина России, подозреваемого в попытке ограбить банк.