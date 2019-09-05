Белоруссия захотела развивать контакты с НАТО

Минск намерен развивать контакты с Североатлантическим альянсом, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась.

«Мы считаем, что это в наших интересах развивать сотрудничество с этим военно-политическим блоком», – сказал Зась в эфире телеканала «Беларусь-1».

Он добавил, что Белоруссия готова выйти «хотя бы» на уровень сотрудничества с НАТО, какой есть у России, передает ТАСС.

Глава Совбеза Белоруссии напомнил, что на протяжении многих лет действовал запрет на контакты между республикой и блоком НАТО.

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«Сейчас это снято, мы приветствуем, мы готовы такие контакты развивать. Это в наших интересах», – сказал госсекретарь.

В то же время, отметил он, Белоруссия не отказывается от военного сотрудничества с Россией. Он напомнил, что в скором времени страны проведут совместные стратегические учения «Щит Союза – 2019».

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация заинтересована в сотрудничестве с Белоруссией и считает необходимым ведение диалога по вопросам контроля за вооружениями.

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