Белоруссия захотела развивать контакты с НАТО

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Украина встречает зиму без угля и газа

Катастрофические проблемы с углем на Украине на руку ГазпромуФото: Архип Верещагин/ТАСС
Уже в начале ноября Украина может начать веерные отключения электричества. Причина – в нехватке угля. Сейчас электростанции страны сжигают вдвое больше этого топлива, чем поставляют на склады. Однако чрезвычайная ситуация в энергетике Украины только на руку России. Подробности...
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В Болгарии возмущены провокацией Софии о «щитах Советской армии»

Болгарское общество, в отличие от властей, помнит о подвиге «русского солдата Алеши»Фото: Алексей Витвицкий/РИА «Новости»
МИД Болгарии объявил освобождение стран Европы Советским Союзом во время войны с Германией «сомнительным историческим тезисом». Совсем недавно болгарский премьер Борисов благодарил Россию за то, что она не держит зла за срыв «Южного потока», и подчеркивал: «Старший всегда прощает». Что побудило болгарские власти вновь оскорбить «старшего», присоединившись к русофобскому хору? Подробности...
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«Московские протесты» лишились «героев»

Иван Подкопаев получил три года колонии за нападение на росгвардейцевФото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
В течение суток в Москве произошли сразу несколько событий, связанных с участниками несанкционированных акций июля – августа. Несколько фигурантов уголовных дел получили приговор, других перевели под домашний арест или освободили. Осужден и блогер, рассуждавший о расправе над детьми полицейских. Справедливая ответственность за правонарушения оказалась не только неминуемой, но и быстрой. Подробности...
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Крым выиграл конкуренцию среди украинских туристов

Крым переполнен туристами не только из России, но и из-за рубежаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Все попытки киевских властей отвадить жителей Украины от традиционного отдыха в Крыму провалились. По крайней мере, это показывает статистика по итогам очередного курортного сезона на полуострове. Сколько граждан Украины предпочитает Крым, какую сумму они оставляют российской курортной индустрии и почему, собственно, украинские курорты на Черном море не выдерживают конкуренции с российскими?  Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Валлерстайн – человек, предсказавший реабилитацию Ленина

Андрей Манчук, политолог
Не будучи коммунистом, он неизменно высказывал симпатии советскому проекту – как выдающейся исторической попытке провести форсированную социально-экономическую модернизацию и преодолеть отставание от «гегемонов» из капиталистического ядра. Подробности...
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Запас прочности системе дает не мягкость, а справедливость

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Российское общество вполне осознает, что едва ли не впервые оно получило над собой власть, которая сочетает в себе сдержанную силу, несклонность к избыточной жестокости – и вообще чуть ли не самую милосердную за всю историю страны. Подробности...
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Синдром отмены государства

Дмитрий Юрьев, политолог
Политика на Украине перешла в твердые руки, управляемые умной, но очень горячей головой. И это далеко не первый случай внешнего управления изнутри на постсоветском пространстве. Через него прошли Грузия, Молдавия и даже Россия. Подробности...
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              Белоруссия захотела развивать контакты с НАТО

              5 сентября 2019, 01:18

              Текст: Ольга Никитина

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              Минск намерен развивать контакты с Североатлантическим альянсом, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась.

              «Мы считаем, что это в наших интересах развивать сотрудничество с этим военно-политическим блоком», – сказал Зась в эфире телеканала «Беларусь-1».

              Он добавил, что Белоруссия готова выйти «хотя бы» на уровень сотрудничества с НАТО, какой есть у России, передает ТАСС.

              Глава Совбеза Белоруссии напомнил, что на протяжении многих лет действовал запрет на контакты между республикой и блоком НАТО.

              На ваш взгляд

               
              Какая славянская страна является для России самой дружественной?




              Обсуждение: 14 комментариев

              «Сейчас это снято, мы приветствуем, мы готовы такие контакты развивать. Это в наших интересах», – сказал госсекретарь.

              В то же время, отметил он, Белоруссия не отказывается от военного сотрудничества с Россией. Он напомнил, что в скором времени страны проведут совместные стратегические учения «Щит Союза – 2019».

              Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация заинтересована в сотрудничестве с Белоруссией и считает необходимым ведение диалога по вопросам контроля за вооружениями.

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