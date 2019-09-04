В НАТО заинтересовались сотрудничеством с Белоруссией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация заинтересована в сотрудничестве с Белоруссией и считает необходимым ведение диалога по вопросам контроля за вооружениями.

«Белоруссия – это сосед НАТО, мы верим в диалог по вопросам безопасности, транспарентности, повышения предсказуемости, а также по вопросам контроля за вооружениями. В частности, мы работаем с Белоруссией по вопросам, связанным с ядерным нераспространением», – цитирует Столтенберг РИА «Новости».

Североатлантический альянс считает диалог с Белоруссией выгодным как для себя, так и для Белоруссии. «Именно по этой причине мы ведем диалог с этой страной. Нам нужно сотрудничество, потому что Белоруссия – сосед», – отметил генсек.

По его словам, НАТО будет уважать право Белоруссии выбирать свою собственную дорогу. «У Белоруссии должно быть суверенное право выбирать свой собственный путь, и мы будем его уважать», – добавил Столтенберг.

Ранее госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась заявил, что взаимоотношения Белоруссии с НАТО и странами-соседями развиваются не в ущерб сотрудничеству с Россией.

В августе в Минске обеспокоились агрессивными учениями НАТО с отработкой силового реагирования на кризисы на постсоветском пространстве.