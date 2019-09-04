Лимаренко: Из московских кабинетов плохо видно проблемы Сахалина

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко прокомментировал прошедшее во Владивостоке заседание Госсовета России и рассказал, чему посвятил свой доклад.

«Свой доклад на заседании президиума Госсовета РФ я посвятил не отчету по экономическим показателям и планам, а тому, что реально волнует жителей Сахалинской области. А жители области ощущают несправедливость», – написал он в своем Telegram-канале.

«Острова поставляют нефть, газ, уголь, но не получают от этого преимуществ. Взять цены на бензин – у нас они выше, чем в Москве или соседнем Приморье. Предложил предусмотреть меры поддержки в нацпрограмме, чтобы сахалинцы и курильчане могли приобретать топливо по нормальным ценам», – продолжил врио главы региона.

«Другой показательный пример с жильем. Нефтегорское землетрясение произошло 25 лет назад, а люди до сих пор живут в аварийных домах, которые почему-то не включили в программу расселения. Я был в этих домах, и на земле ситуация видится совсем иначе», – подчеркнул он.

«Пригласил федеральных чиновников, отвечающих за программу, к нам, на Сахалин, чтобы они своими глазами убедились в состоянии дел. Видимо, из московских кабинетов плохо видно эту проблему. Президент мое предложение поддержал и поручил прислать специальную комиссию. Считаю, что пришло время говорить о проблемах Сахалина и Курил прямо и отстаивать интересы региона», – заключил Лимаренко.

На заседании президиума Госсовета во Владивостоке Лимаренко попросил президента Владимира Путина включить в нацпрограмму развития Дальнего Востока механизмы устранения экономической несправедливости по отношению к региону, связанной с высокими ценами.

В комментариях газете ВЗГЛЯД Лимаренко ранее уже говорил об экономической несправедливости в регионе.