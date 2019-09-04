Слушания о долге Украины перед Россией запланировали на декабрь

Слушания по делу о долге Украины перед Россией на 3 млрд долларов пройдут в Верховном суде Великобритании в декабре, заявил источник, представляющий одну из сторон.

«Заседание по этому делу назначено на 9 декабря», – уточнил собеседник РИА «Новости».

Пор его словам, суд будет рассматривать несколько решений предыдущих инстанций.

Ранее сообщалось, что общий долг Украины перед Россией составляет 3,7 млрд долларов. При этом Киев признает только долг в 610 млн долларов, образовавшийся в начале 90-х годов.