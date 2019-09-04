Военный летчик предположил, почему не катапультировались пилоты разбившегося Су-25УБ

«В какой-то момент при выполнении фигуры пилотожа могла произойти ошибка, и им не хватило высоты, чтобы катапультироваться», – заявил газете ВЗГЛЯД летчик-инструктор Андрей Красноперов, комментируя падение штурмовика Су-25УБ в Ставрополье.

«Они могли и крутить петли, и полупетли, пикировать. В таком самолете немного другой пилотаж, ему не нужен воздушный бой», – отмечает инструктор, майор запаса ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.

Накануне на Ставрополье разбился учебно-боевой Су-25УБ. Штурмовик проводил плановый полет по отработке высшего пилотажа. Тела обоих пилотов Су-25УБ найдены на месте падения в кабине воздушного судна. Су-25 при падении ушел на три метра в землю, и на то, чтобы откопать самолет, ушло время. Летчики не успели катапультироваться, сообщили в среду в Минобороны.

Остается загадкой, почему экипаж не смог покинуть кабину самолета. «Ведь обычно они всегда имеют возможность катапультироваться, схема покидания самолета довольно надежна, это можно сделать чуть ли не с земли. К тому же, все полеты выполняют с запасом высоты. Могло быть и так, что они нарушили летное задание или не смогли вывести самолет из штопора, с которого начинается любой пилотаж», – предположил летчик.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщил, что разбившимся штурмовиком Су-25УБ управляли опытные летчики.

Самолет Су-25УБ – учебно-боевой штурмовик. Производился на авиазаводе в городе Улан-Удэ с 1986 года. В ВВС самолеты этого типа поступили в 1987 году. Всего было изготовлено около 300 штурмовиков. Состав вооружения машины аналогичен штурмовику Су-25.