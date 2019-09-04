В России предложили ввести «честную этикетку» воды

Роскачество предложило ввести систему «честной этикетки» воды, вся информация на которой будет подтверждаться, сказал глава организации Максим Протасов.

«Мы последовательно выявляем товарные категории, в которых имеются риски нарушения прав потребителей. По многочисленным запросам граждан мы завершаем исследования детской питьевой воды, также хотим посмотреть внимательно на лечебные виды воды. Предложение, с которым мы обратились к вице-премьеру (Алексею) Гордееву, и надеемся, такое поручение правительством будет дано, – это важная и объемная тема «честной этикетки» воды», – передает РИА «Новости» слова Протасова на Восточном экономическом форуме.

По его словам, сейчас нормативно установлены требования к маркировке воды, в том числе к «природной питьевой воде».

«Но как подтвердить факт ее природного происхождения? Нигде это пока не прописано. Также необходимо ввести правила подтверждения любой нанесенной на упаковку коммерческой и маркетинговой информации. Если написано «из горного источника», то каждое слово должно быть подтверждено надлежащей процедурой. Это касается и импортной и российской продукции», – сказал он.

Напомним, 22 июля глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что более 25% продаваемой в России питьевой воды является подделкой, в некоторых регионах эта цифра доходит до 80%.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД