Китай предложил России заняться клонированием домашних животных

Ведущее китайское предприятие в области клонирования Sinogene готово вместе с Россией начать проекты по созданию домашних животных, рассказал заместитель генерального директора компании Ван Инин.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с российской стороной. Компании России могут изложить нам свое видение, и, возможно, мы найдем точки соприкосновения, увидим перспективы взаимно дополняемого сотрудничества, а после диалога приступим к взаимодействию по различным направлениям», – передает ТАСС Ван Инина.

По его словам, Sinogene постоянно прилагает усилия для обеспечения масштабов научно-исследовательской деятельности.

«Я надеюсь, что в будущем мы добьемся еще более значительного прогресса. Думаю, мы сможем снизить издержки и предоставить на рынке еще более доступные услуги по клонированию животных», – добавил он.

Как подчеркнул Ван Инин, перед руководством компании стоит задача – задействовать оборудование для создания как можно большего количества клонов.

«Sinogene стремится охватить своими технологиями еще больше сфер практического применения. Мы стараемся принести пользу как людям, так и их домашним животным», – сказал он.

Напомним, 23 августа в социальных сетях появилось видео с первым в мире клонированным котенком. Об успешном опыте объявила китайская компания Sinogene Biotechnology. Интернет-пользователи восхитились котенком по кличке Гарлик (дословно – Чеснок) и пожелали ему крепкого здоровья.

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