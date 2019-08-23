Первый в мире клонированный котенок покорил Сеть

В социальных сетях появилось видео с первым в мире клонированным котенком. Об успешном опыте в понедельник объявила китайская компания Sinogene Biotechnology. Интернет-пользователи восхитились котенком по кличке Гарлик (дословно – Чеснок) и пожелали ему крепкого здоровья.

В китайской Sinogene Biotechnology сообщили, что Гарлик родился от эмбриона суррогатной матери 21 июля. В компании подчеркнули, что клонированный котенок был проверен сторонними агентствами, в настоящее время он находится в хорошем состоянии, передает Sputnik.

Специалисты сообщили, что клонирование котенка осуществлялось с помощью технологии, аналогичной той, которая использовалась при клонировании овечки Долли в 1996 году.

О планах клонирования котенка впервые было объявлено в прошлом году.

Под опубликованным на YouTube видео с котенком интернет-пользователи оставляют восторженные комментарии.

«Я надеюсь, что он вырастет и у него будет нормальная, здоровая, долгая жизнь», – пишет Cjango Freeman.

В начале 2018 года в Китае клонировали приматов методом овечки Долли.