В Китае впервые клонировали приматов методом овечки Долли

На базе Исследовательского центра нейробиологии при Академии наук Китая успешно клонировали макак по методике, аналогичной клонированию овечки Долли, - с помощью метода переноса ядра соматической клетки – так называемого «терапевтического клонирования».

Как сообщает агентство «Синьхуа», подобные исследования проводятся впервые в мире. Очевидно, их результаты позволят ученым создавать генетически единые популяции приматов.

Отмечается, что двух макак-сестер Чжун Чжун и Хуа Хуа клонировали в конце 2017 года. В ближайшее время появится еще один клонированный примат. В перспекиве ученые из Китая намерены продолжить исследования по клонированию генетически близких к человеку макак.

Напомним, в июле 2017 года ученые китайской компании Sinogeme вывели первую в мире генномодифицированную клонированную собаку породы бигль по кличке Лун Лун.