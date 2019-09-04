Для помощи гостям ОИ-2020 в Токио решили привлечь роботов

Организаторы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио во время проведения соревнований намерены активно использовать передовые технологии, в том числе роботов, сообщил спортивный директор Оргкомитета «Токио-2020» Кодзи Мирофуси.

По его словам, большое внимание перед ОИ-2020 в Токио будет уделяться внедрению роботов, передает ТАСС.

«Особенно актуально это будет для Паралимпийских игр. Люди, которые передвигаются на инвалидных колясках, смогут воспользоваться услугами роботов, которые будут предоставлять им все необходимые услуги, например доставлять еду, подносить напитки. Роботы также будут участвовать в презентациях, будут помогать людям ориентироваться на объектах и т. д.», – добавил Мирофуси.

«Для аккредитации, а также на точках прохождения контроля будут использоваться технологии распознавания лиц. Бейдж нужно будет носить, прикладывать его иногда, однако время прохождения аккредитации мы постараемся сократить примерно вдвое, а для чиновников высокого ранга этот процесс будет сокращен максимально», – сказал Мирофуси на панельной сессии «Олимпизм и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР): взаимное влияние» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября. Программа Олимпиады включает в себя 33 вида спорта, впервые будут представлены карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Церемония открытия пройдет 24 июля, за два дня до этого начнутся соревнования по женскому футболу и софтболу. Первый комплект медалей будет разыгран 25 июля среди женщин в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.