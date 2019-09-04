Мадуро объявил о проведении военных учений на границе Венесуэлы с Колумбией

Вооруженные силы Венесуэлы проведут учения на границе с Колумбией, сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

«Я постановил провести с 10 по 28 сентября военные учения вдоль всей западной границы», – приводит ТАСС слова Мадуро.

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Мадуро также распорядился усилить контроль на границе с Колумбией. «Я приказал Стратегическому оперативному командованию Вооруженных сил Венесуэлы и всем военным подразделениям, развернутым на границе, объявить оранжевый уровень угрозы из-за опасности агрессии со стороны Колумбии в отношении Венесуэлы», – сказал Мадуро.

На прошлой неделе власти Колумбии обвинили правительство Венесуэлы в предоставлении убежища и помощи бывшим повстанцам леворадикальной группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии», объявившим о возвращении к вооруженной борьбе. Каракас в свою очередь обвинил Боготу в укрывательстве террористов, которые готовили взрывы в Венесуэле.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия всегда будет солидарна с Венесуэлой и намерена противодействовать давлению на Каракас.

Кроме того, в середине августа Россия и Венесуэла подписали соглашение о заходах военных кораблей в порты обеих стран. После этого США передумали вторгаться в Венесуэлу.

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