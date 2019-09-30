Назван объем «серых» зарплат в России

По данным правительства, общий объем «серых» зарплат, с которых не уплачиваются налоги и страховые взносы, в России составляет около 10 трлн рублей в год.

Согласно данным долгосрочного бюджетного прогноза, который был внесен в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на 2020-2022 годы, один из главных рисков для бюджетной системы страны – «неформальная экономика», то есть нерегистрируемая или не полностью регистрируемая экономическая деятельность, передает РИА «Новости».

«Учитывая значительные масштабы (по оценкам, объем так называемого «серого» фонда оплаты труда, с которого налоги не уплачиваются либо уплачиваются не полностью, достигает 10 триллионов рублей в год), феномен «серого» фонда оплаты труда является ключевым с точки зрения создания диспропорций в уровнях налоговой нагрузки между «белой» и «серой» экономиками», – сказано в документе.

Там отмечается, что данный дисбаланс в налоговой нагрузке «приводит к потере конкурентоспособности добросовестных налогоплательщиков, стимулируя их к «уходу в тень», а это ведет к повышению налоговой нагрузки на оставшихся добросовестных налогоплательщиков. «Таким образом, раскручивается спираль «теневизации» экономики», – отмечено в тексте.

При этом авторы подчеркивают, что внедрение цифровых технологий в администрировании и совершенствование налоговых режимов для отдельных категорий налогоплательщиков с высоким риском «теневизации» (самозанятые, малый бизнес) должно привести к уменьшению таких рисков.

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