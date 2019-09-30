Росгвардейцы в Самаре помогли пострадавшим в ДТП

Старший сержант полиции Раиль Алиакберов и сержант полиции Даниил Ищенко во время патрулирования в Куйбышевском районе Самары помогли пострадавшим в аварии.

Во время ночного патруля сотрудники вневедомственной охраны заметили врезавшийся в столб легковой автомобиль. «Росгвардейцы незамедлительно направились на помощь пострадавшим, одного из которых зажало в машине из-за сильной деформации кузова», – сказано на сайте ведомства.

Полицейские сообщили о ДТП дежурному и стали помогать пассажиру выбраться из автомобиля, после чего оказали ему доврачебную помощь.

Водителя достать без специальных инструментов было невозможно, поэтому росгвардейцы следили за его состоянием до прибытия МЧС и медиков.

В ведомстве уточнили, что сейчас решается вопрос об их поощрении.

Ранее росгвардейцы в Бурятии спасли инвалида во время пожара.