Украина нарастит число подразделений вооруженных сил для выполнения задач НАТО

Украинское правительство планирует за пять лет поэтапно нарастить число подразделений вооруженных сил, способных к выполнению общих задач с подразделениями стран-партнеров НАТО, следует из программы деятельности кабмина.

«В рамках евроатлантической интеграции мы начнем поэтапное наращивание количества подразделений, способных к выполнению общих задач с соответствующими подразделениями стран-партнеров. Для этого мы внедрим управленческие принципы НАТО в системе объединенного руководства силами обороны и военного управления вооруженными силами Украины», – говорится в программе, передает РИА «Новости».

Так, украинский кабмин планирует начать создание новой системы территориальной обороны страны с привлечением широких слоев населения. «Программы подготовки офицеров и сержантов предусматривают изучение доктрин, процедур и стандартов НАТО, приобретение соответствующего уровня знания иностранного языка и формирование необходимых лидерских качеств», – говорится в документе.

После утверждения программы действий кабмина правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.

Ранее украинское правительство предложило план деятельности на следующие пять лет, чтобы достичь необходимых критериев членства в Евросоюзе и НАТО.

Напомним, в феврале 2019 года на Украине вступил в силу закон, который закрепил в конституции страны курс на вступление в ЕС и НАТО. Между тем, как рассказывала газета ВЗГЛЯД, в окружении Зеленского уже прозвучали заявления об отказе от курса на вступление в НАТО и возможной высылке с Украины американских инструкторов.