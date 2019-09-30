Путин отменил НДС на ввозимые в Россию самолеты и авиационные двигатели

Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий с 2020 года от НДС ввоз в Россию гражданских самолетов при условии их перерегистрации в российском реестре.

Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статью 242 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Соответствующим федеральным законом «освобождается от налогообложения налогом на добавленную стоимость ввоз на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, гражданских воздушных судов, подлежащих государственной регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также законом освобождается от НДС ввоз авиационных двигателей, запасных частей, используемых для строительства, ремонта и модернизации на территории России гражданских воздушных судов, а также ввоз печатных изданий, опытных образцов, необходимых для разработки и испытания гражданских воздушных судов и авиационных двигателей.

Соответствующий документ также опубликован на портале правовой информации.