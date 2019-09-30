Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова

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Россия забирает у США японский рынок газа

Япония верит в успех российских СПГ-проектовФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Российские СПГ-проекты пользуются небывалым спросом у азиатских инвесторов. В их числе Япония, которая готова профинансировать строительство перевалочных СПГ-терминалов для «Новатэка». Такой интерес инвесторов заставил вернуться к давно забытым СПГ-проектам даже «Роснефть» и Газпром. Это позволит России в несколько раз увеличить свою долю на мировом рынке СПГ. Подробности...
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Путин впервые поедет на похороны иностранного лидера

Попрощаться с Жаком Шираком приедут не только французыФото: Zuma/ТАСС
Участие Владимира Путина в прощании с Жаком Шираком станет первой поездкой российского лидеры на похороны главы иностранного государства. Да и в новейшей истории России были крайне редки случаи, когда глава государства отдавал дань памяти своему иностранному коллеге – бывшему или действующему. И это не просто знак личного уважения к ушедшему. Подробности...
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Российские ВВС вооружат стаями летающих роботов

В тандеме истребителя и БПЛА решается главная задача – безопасность человекаФото: Минобороны РФ/ТАСС
Истребитель Су-57 и беспилотник С-70 оказались вместе в небе и выполнили учебно-боевые задачи по преодолению систем ПВО и безопасному заходу в зону «противника». Теперь официально можно говорить о том, что Россия получила новую интеллектуальную боевую систему, в которой задействованы человек и летающие роботы. Но это еще не все плюсы от подобного тандема. Подробности...
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Украина начала обустраивать границу с Крымом на века

Украина готовится к легализации перевозок в Крым Фото: Александр Полегенько/РИА “Новости”
Украина начала возводить на границе с Крымом стационарные контрольно-пропускные пункты, которые должны заработать до конца ноября. Таким образом Киев намерен создать нормальные условия для пассажиров, направляющихся с Украины на полуостров и обратно. Но появление постоянных пунктов пропуска говорит о том, что в Киеве поняли – оборудовать границу с Крымом надо навсегда.  Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Руководить «климатической экономикой» не пустят кухаркиных детей

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Раньше мы это не очень замечали, но события ускоряются, и вот уже стало понятно – в цивилизованном мире стало слишком много NGO они же НКО – всяческих неправительственных некоммерческих организаций. Это преподносят как торжество демократии, но на самом деле все гораздо сложней. Подробности...

В Донбассе преодолели распад СССР

Андрей Бабицкий, журналист
Российский паспорт для жителей Донбасса – это признание Россией своей обязанности заботиться о русских людях, не по своей воле оказавшихся не дома. Русский народ, наконец, начал собирать себя по частям. Подробности...
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Центр мира смещается в Азию

Санджая Бару, Почетный научный сотрудник Института исследований и анализа вопросов обороны (Индия), эксперт клуба «Валдай»
Какова бы ни была геополитика в Азии, факт остается фактом: в «геоэкономическом» плане Азия стала центром притяжения глобальных сил XXI века. Подробности...
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      Илон Маск показал корабль для полетов на Луну и Марс

      Основатель SpaceX Илон Маск презентовал новый космический корабль Starship, который предназначен для многократных запусков и перелетов в пределах Солнечной системы с экипажем на борту. Презентация состоялась на космической стартовой площадке в американском штате Техас
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      Умер Марк Захаров

      Умер выдающийся режиссер Марк Захаров. Он был автором незабываемых и всеми любимых фильмов «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви». Не многие помнят, что Захаров автор популярных юмористических рассказов
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      Умер экс-президент Франции Жак Ширак

      Ширак легко находил общий язык с любыми лидерами. Одна из самых запоминающихся встреч у него произошла с Владимиром Путиным на рыбалке
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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

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            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
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              Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова

              30 сентября 2019, 09:27

              Текст: Алина Назарова

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              Известный русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый) выразил недовольство тем, что город Львов стремительно русифицируется.

              «Это осознанный или неосознанный комплекс неполноценности, что все городские говорят по-русски, и это диффузное явление, которое стало появляться зонально, потому что, действительно, во Львове стало намного больше», – рассказал шоумен, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «НТА».

              По словам Мухарского, люди в магазинах, на кассе, в сфере обслуживания все чаще обращаются к нему «почему-то по-русски».

              В качестве причины такого явления Мухарский назвал «упущенные возможности украинизации поколения, рожденного уже вольной Украине». Он также не исключил влияние российского медиа-продукта.

              Ранее украинская писательница Лариса Ницой, которая является радикальным борцом за украинский язык, рассказала о скандале, который устроила в такси, когда водитель отказался с ней разговаривать на государственном языке. Его она назвала «антиукраинской гнидой» и «насильником».


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