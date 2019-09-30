Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова

Известный русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый) выразил недовольство тем, что город Львов стремительно русифицируется.

«Это осознанный или неосознанный комплекс неполноценности, что все городские говорят по-русски, и это диффузное явление, которое стало появляться зонально, потому что, действительно, во Львове стало намного больше», – рассказал шоумен, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «НТА».

По словам Мухарского, люди в магазинах, на кассе, в сфере обслуживания все чаще обращаются к нему «почему-то по-русски».

В качестве причины такого явления Мухарский назвал «упущенные возможности украинизации поколения, рожденного уже вольной Украине». Он также не исключил влияние российского медиа-продукта.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой, которая является радикальным борцом за украинский язык, рассказала о скандале, который устроила в такси, когда водитель отказался с ней разговаривать на государственном языке. Его она назвала «антиукраинской гнидой» и «насильником».