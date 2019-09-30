Пропавший «корабль-призрак» нашли в США

Американские поисковики нашли на озере Верхнее в Миннесоте корабль Hudson, затонувший в 1901 году и прозванный местными жителями «кораблем-призраком».

Как сообщает издание MRP News, судно нашли в середине лета на глубине 250 метров, но известно об этом стало только сейчас. В поисках использовался гидролокатор, позже исследователям удалось сделать его фотографии. Выяснилось, что судно, построенное в 1888 году, осталось практически не поврежденным, передает РИА «Новости».

Корабль, который вез лен и пшеницу, вышел из порта Дулут 15 сентября 1901 года, после чего попал в сильный шторм и исчез. Лишь 20 сентября местные рыбаки обнаружили несколько обломков, принадлежавших Hudson, а также тела нескольких членов экипажа, но точное место крушения и судьба остальных моряков оставались неизвестными. Среди местных жителей ходили слухи, что судно все еще плавает по озеру как «корабль-призрак».

Напомним, в ноябре 2017 года британские СМИ якобы обнаружили у берегов Калифорнии остов «российского корабля-призрака», на деле оказавшегося старым американским танкером.