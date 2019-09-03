Опубликовано фото обломков разбившегося на Ставрополье Су-25

В Сети появилась фотография с места крушения Су-25УБ на Ставрополье. На опубликованном снимке видна глубокая воронка с обломками штурмовика.

Фото опубликовано в Telegram-канале Fighter_Bomber.

Напомним, на Ставрополье разбился учебно-боевой Су-25УБ. Штурмовик проводил плановый полет по отработке высшего пилотажа.

Спасатели проверили кабину упавшего самолета, но летчиков в ней не оказалось. Пилотов пока не нашли.