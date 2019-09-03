Вышедшее из строя в 2011 году газовое месторождение заработало в Сирии

Специалисты в Сирии смогли восстановить работу газового месторождения Восточный Арак, вышедшего из строя в 2011 году из-за кризиса.

«Технические службы смогли возобновить работу месторождения Восточный Арак-2, приостановленного в 2011 году», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства нефти Сирии.

Производительность месторождения составляет 175,3 кубических метра газа ежедневно. Месторождение, расположенное в пустыне между городами Пальмира и Эс-Сухне, было освобождено от боевиков летом 2017 года. Операция по освобождению проходила при поддержке ВКС России.

В июне 2017 года сирийская армия выбила террористов с газового поля «Шаер» под Пальмирой.