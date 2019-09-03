Эксперты оценили приговоры участникам незаконных акций в Москве

Приговоры по уголовным делам в отношении участников несанкционированных акций в Москве говорят о нежелании властей «закатать в асфальт» изначально обвиненных следствием задержанных, так как наказание было вынесено ниже возможного, считает известный адвокат Алексей Мельников.

Мельников оценил приговор Тверского суда Москвы к двум годам колонии общего режима в отношении Данилы Беглеца за применение насилия против полицейского на акции 27 июля. Гособвинение запрашивало наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы, напоминает РАПСИ.

«Так как обвиняемый признал вину, то назначение ему наказания полностью укладывается в логику закона: две трети от пяти лет – это что-то вроде трех с половиной лет, суд в этом случае даже к нижнему краю наказания приблизился. Само по себе обвинение в применении насилия в отношении представителя власти является тяжким, и, как следствие, ожидать условного приговора было бы необоснованно. Желание строго подойти к этой ситуации со стороны государственной власти просто исключало такой подход, как условное наказание, поскольку не была бы достигнута та цель, которую можно предположить – показать участникам несанкционированных мероприятий, что насилие в отношении правоохранительных органов будет строго пресекаться», – сказал он.

По его словам, в отношении ряда лиц дела прекращены на стадии следствия и остались наиболее серьезные случаи.

«Можно констатировать, что нет бетонного катка, когда всех, кого правоохранительная система первоначально обвинила, закатали в асфальт и дали санкцию. В отношении кого-то дела прекратили или назначены наказания в рамках санкции», – сказал Мельников.

Напомним, Беглец в ходе прений извинился за свой поступок и заявил, что готов компенсировать вред потерпевшему. Прокурор требовал для него три года и два месяца лишения свободы.

Во вторник Тверской суд Москвы приговорил другого участника несанкционированной Ивана Подкопаева к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за распыление газа на силовиков. Гособвинение просило для обвиняемого три года и четыре месяца колонии общего режима.