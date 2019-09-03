Участнику беспорядков 27 июля в Москве Беглецу вынесли приговор

Тверской суд Москвы вынес приговор Даниле Беглецу, обвиняемому в нападении на полицейского во время несанкционированной акции 27 июля в Москве.

«Выслушав мнения сторон, суд постановил: признать виновным Беглеца и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы», – огласил приговор судья Анатолий Беляков, передает ТАСС.

Напомним, Беглец извинился за свой поступок и заявил, что готов компенсировать вред потерпевшему. Прокурор требовал для него три года и два месяца лишения свободы.

Ранее во вторник Тверской суд Москвы приговорил другого участника несанкционированной Ивана Подкопаева к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за распыление газа на силовиков. Гособвинение просило для обвиняемого три года и четыре месяца колонии общего режима.