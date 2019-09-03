Росстат подсчитал число неработающих россиянок

По данным Росстата, в России в 2018 году были трудоустроены лишь 53,2% женщин.

Согласно данным ведомства, в целом в стране работает 59,8% населения в возрасте от 15 лет и старше, у мужчин занятость составляет 67,8%.

«Данные статистики можно объяснить рядом причин: во-первых, в условиях спада экономической активности и последующих увольнений персонала, женщины как дискриминируемая категория первыми попадают под сокращения», – рассказала РИА «Новости» профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова.

Она добавила также, что существует вероятность роста теневой экономики и непрозрачности найма персонала.

«В-третьих, есть вероятность, что уровень профессионализма женщин ниже, их таланты менее востребованы современным рынком. И хочется надеяться, что в определенной степени на данную статистику повлияли правительственные меры по стимулированию рождаемости, некоторое количество молодых женщин сфокусировано на семье и заботе о маленьких детях», – добавила Яхонтова.

Напомним, в конце июля Росстат сообщил, что в России три месяца подряд снижается безработица, в июле ее уровень, по методологии Международной организации труда (МОТ), сократился до 4,4%.