Дана Борисова рассказала, что употребляет российская тусовка

Ничего необычного в употреблении запрещенных веществ для отечественной звездной тусовки нет, заявила телеведущая Дана Борисова, комментируя задержание с наркотиками актрисы сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой.

«Сейчас употребляют различные соли – амфетамин и мефедрон», – рассказала Борисова Ura.ru, отметив, что наркотики являются «общей бедой».

Она призналась, что и сама в свое время была склонна к этому, однако ей удалось преодолеть пагубную привычку.

«Сейчас делаю собственную программу на эту тему и помогаю людям в различных центрах», – поделилась телеведущая.

Борисова призналась, что не понимает, почему актриса отрицает свою причастность к инциденту. Она выразила уверенность, что на видео с сотрудниками ДПС запечатлена именно Бочкарева.

Ранее в СМИ появились сообщения о задержании Бочкаревой с кокаином в белье. Сама актриса назвала эту информацию ложью и враньем. Она потребовала, чтобы виновные в желании «раздуть скандал» были наказаны.

Между тем задержание актрисы с пакетиком кокаина в Москве подтвердил источник в правоохранительных органах. Также было опубликовано видео инцидента.

Сообщалось также, что Бочкарева после задержания с наркотиками отказалась пройти медосвидетельствование.