Умер писатель Пьецух

На 73-м году жизни умер российский писатель Вячеслав Пьецух. Об этом сообщил его друг и коллега Владимир Салимон.

«Сегодня ночью умер Слава Пьецух, мой дорогой друг», – написал Салимон в Facebook.

Пьецуху было 72 года. Он известен как автор произведений «Веселые времена», «Новая московская философия», «Роммат», «Я и прочее», «Предсказание будущего». С 1988 года – член Союза писателей СССР.