Российский фрегат «Адмирал Макаров» вызвал ажиотаж в Греции

Визит новейшего российского фрегата «Адмирал Макаров» в Керкиру – город, расположенный на восточном побережье одноименного острова, – вызвал огромный интерес у греков.

Все желающие могут посетить корабль в рамках мероприятий «Русской недели на Ионических островах», которая проходит с 27 сентября по 2 октября. Офицеры проводят экскурсии по верхней палубе, рассказывают о корабле, его вооружении.

«Интерес большой. Вчера корабль посетили порядка 200 человек. Сегодня тоже много людей», – рассказали РИА «Новости» офицеры.

Перед трапом выстроилась очередь, среди желающих подняться на корабль много семей с детьми.

«У нас здесь стоит российский корабль. Завтра обязательно пойду смотреть», – сообщил вечером кассир, продававший билеты на паром. По его словам, он всегда посещает российские корабли, заходящие в Керкиру. «В прошлом году русские не заходили», – сказал он.

Фрегат «Адмирал Макаров» является третьим фрегатом морской зоны проекта 11356 и назван в честь российского флотоводца и ученого, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова. Передача фрегата флоту и подъем на нем Военно-морского флага состоялись 27 декабря 2017 года.

Мероприятия «Русской недели» проводятся ежегодно в память о великом русском флотоводце Федоре Ушакове, эскадра которого в 1799 году выбила с греческого острова Керкира (Корфу) войска Наполеона и освободила другие Ионические острова.