Гонка «Формулы-2» в Сочи остановлена из-за крупной аварии с россиянином

Вторая гонка этапа серии «Формулы-2» в Сочи остановлена в связи с аварией на первом круге, в которую попали россиянин Никита Мазепин и японец Нобухару Мацусита.

Гонщики вылетели с трассы в одном из поворотов и врезались в барьер. Россиянин не пострадал. Мацуситу извлекли из болида и направили в медицинский центр, передает ТАСС.

Пока не ясно, будет ли возобновлена гонка.