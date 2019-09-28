В Киеве подожгли детский сад

Двое неизвестных подожгли детский сад в Оболонском районе Киева.

По данным пресс-службы областного отделения полиции, возгорание возникло на втором этаже детского сада, позже на место прибыли пожарные и следственно-оперативная группа полиции, передает РИА «Новости».

«На камерах видеонаблюдения обнаружили двух неизвестных молодых людей, которые ходили возле центрального входа. Полицейские обнаружили, что двери запасного входа взломаны, а в комнатах, где произошло возгорание, все перевернуто. Криминалисты изъяли с места происшествия окурки и отпечатки пальцев, которые, вероятно, оставили злоумышленники», – сообщили в пресс-службе ведомства, уточнив, что пострадавших нет.

В полиции отметили, что рассматривают происшествие как «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

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