Зампред Совфеда, секретарь генсовета партии «Единая России» Андрей Турчак предложил европейским партиям подписать меморандум о невмешательстве стран во внутренние дела друг друга. Об этом он заявил на конференции «Перспективы и возможности укрепления безопасности и сотрудничества в Европе» в Калининграде.

По мнению Турчака, уважение суверенитета, политической независимости и равенства европейских стран, невмешательство во внутренние дела друг друга являются принципами России в отношении безопасности европейского континента, сообщают «Ведомости».

Он напомнил, что в 2018 году «Единая Россия» на ассамблее парламентских партий стран Азии предложила объединить усилия различных политических в борьбе против «противоправного вмешательства во внутренние дела стран, что, по мнению Турчака, соответствует принципам устава ООН. Соответствующий меморандум он предложил подписать и в Европе.

«Мы уже обсуждали этот вопрос со многими парламентскими партиями в Европе и готовы к активным совместным действиям по разработке соответствующего многостороннего меморандума», – сказал он.

Турчак сообщил, что меморандум предложено подписать Народной партии Испании, партии «Лига Севера» (Италия), АКЕЛ (Кипр), «Ени Азербайджан», «Процветающая Армения», «Фидес» (Венгрия), Новая Демократия (Греция), республиканское общественное объединение «Белая Русь» (Белоруссия), Сербская прогрессивная партия и Сербская народная партия.