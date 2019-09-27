Авиакомпании начали указывать места с детьми при онлайн-регистрации

Данные о том, какие места на борту займут дети, начали предоставлять клиентам две японские авиакомпании – Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA).

JAL начала показывать, какие места в самолете займут дети в возрасте до двух лет, передает РБК со ссылкой на издание The Japan Times.

Соответствующую информацию можно увидеть на сайте перевозчика при регистрации на рейс.

На это нововведение обратил внимание пользователь Twitter. Он поблагодарил компанию за предупреждение о том, на каких местах во время 13-часового перелета будут сидеть дети.

Thank you, @JAL_Official_jp for warnings me about where babies plan to scream and yell during a 13 hour trip. This really ought to be mandatory across the board.



Please take note, @qatarairways: I had 3 screaming babies next to me on my JFK-DOH flight two weeks ago. pic.twitter.com/kQYQFIqqCD — Rahat Ahmed (@dequinix) 24 сентября 2019 г.

Издание The Sun отмечает, что функция доступна только тем, кто регистрируется на сайте JAL, и недоступна тем, кто пользуется сторонними ресурсами.

Представитель JAL подтвердила, что у клиентов есть возможность увидеть, какие места на борту займут дети.

Кроме того, авиакомпания ANA предоставляет пассажирам такую же информацию «уже какое-то время», сообщил ее представитель.

Когда именно появилась новая функция, в ANA и JAL не уточнили.

JAL и ANA – крупнейшие авиакомпании Японии, флот первой насчитывает 170 самолетов, у второй их 238.