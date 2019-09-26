Власти Кипра заявили о готовности к переговорам по созданию федерации

Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис заявил на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что власти страны готовы возобновить переговоры по урегулированию с целью создания на острове двухзональной и двухобщинной федерации.

«(Республика стремится) достичь всеобъемлющего урегулирования на основе того, что было достигнуто в результате исторического компромисса с нашей стороны: эволюции Республики Кипр в двухзональную, двухобщинную федерацию», – приводит его слова ТАСС.

Ранее переговоры по вопросу урегулирования ситуации на Кипре завершились безрезультатно.