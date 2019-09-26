На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр землетрясения находился в 68 километрах к западу от Стамбула на глубине 12 километров. Подземные толчки зафиксированы в 10.59 (13.59 мск), сообщает РИА «Новости».

О жертвах и разрушениях информации не поступало.

Напомним, что 24 сентября в районе Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,6.