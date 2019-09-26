В ЛНР ответили на предложение Лукашенко ввести белорусских миротворцев в Донбасс

«В заявлении господина Лукашенко идет речь о введении миротворцев на границу с Россией, которая контролируется ДНР и ЛНР. Какой смысл это делать?» – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Так он прокомментировал заявление президента Белоруссии о готовности ввести миротворческие силы на украино-российскую границу.

«Там, на этой границе, войны нет, перестрелки не ведутся», – подчеркнул представитель ЛНР в Контактной группе минских переговоров Родион Мирошник.

Ранее в четверг президент Белоруссии заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон. Предложение Лукашенко прокомментировали в Кремле: «Участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны, Киев, а с другой стороны – самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношение».

«Я пока читал только выдержки из заявления Лукашенко, и пока можно сказать лишь следующее: на границе, которая контролируется ЛНР и ДНР, не возникает никаких вооруженных и военных стычек, столкновений, где нужна была бы помощь миротворцев, – вновь подчеркнул Мирошник. – Поэтому откуда взялась инициатива Александра Григорьевича и кто просил его выступить с такой инициативой, нам пока непонятно».

Напомним, что Минские соглашения, подписанные в 2015 году, не предполагают введения каких-либо миротворческих сил в зону конфликта. Что касается статуса границы, то пункт 9 соглашений предусматривает «восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта». Но это восстановление должно начаться лишь после местных выборов в Донбассе. Восстановление контроля, согласно «Минску», должно было завершиться «к концу 2015 года», и лишь по согласованию с «представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей», то есть с ДНР и ЛНР. Очевидно, что Киев не выполнил ни один из пунктов этих соглашений.

Более того, последняя попытка встречи переговорных групп в Минске продемонстрировало фиаско «Минского процесса». Как известно, делегация Украины во главе с Леонидом Кучмой проигнорировала указания президента Украины Владимира Зеленского, не стала подписывать «формулу Штайнмайера». Эта формула предполагает, что закон об особом статусе Донбасса начнет действовать на временной основе в день выборов и после выборов – на постоянной. Ранее в Кремле сообщали, что перед саммитом «нормандской четверки» необходимо подписать соглашение по «формуле Штайнмайера».

Полпред России в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что таким образом поставлен под угрозу саммит «нормандской четверки». В Кремле указали, что это противоречит прежним договоренностям. На этой неделе в МИД ДНР констатировали, что позиция официального Киева о (где заявляют, что вопрос особого статуса Донбасса якобы не обсуждается ни в Минске, ни в «нормандском формате») является «неприкрытым саботажем Минских договоренностей».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД