Зеленский не пригласил Трампа в «нормандский формат»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом не приглашал американского лидера присоединиться к «нормандскому формату».

Зеленский заявил, что во время первого личного разговора с Трампом он призвал его «приобщиться к решению всех наших проблем, к прекращению войны и возвращению наших территорий».

«Но не для того, чтобы сейчас, когда мы ждем встречу в «нормандском формате», чтобы он присоединился», – приводит его слова УНИАН.

Украинский президент добавил, что первая для него встреча «нормандской четверки» должна пройти в уже существующем формате (Россия, Германия, Франция и Украина).

«Если он не будет работать и не будет двигаться, так мы будем привлекать... и не только Америку», – добавил Зеленский.

Ранее Зеленский высказывался за включение Соединенных Штатов в «нормандский формат».

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