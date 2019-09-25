Трамп заявил о новой всеобъемлющей торговой сделке с Японией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Япония заключат новую торговую договоренность.

«Вместе с моим замечательным другом премьер-министром Абэ я официально объявляю о первом этапе исключительно нового торгового соглашения с близким союзником», – сказал Трамп перед встречей с японским премьером Синдзо Абэ в Нью-Йорке, где проходит 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

Он также назвал подписанный обеими сторонами договор «первым шагом к новой, всеобъемлющей торговой сделке» с Японией.

В конце августа Трамп сообщал о возможном подписании договора на Генассамблее ООН. Также тогда стало известно, что данное соглашение позволит открыть рынок для товаров на более чем 7 млрд долларов.

Напомним, США и Япония начали торговые переговоры после того, как администрация Трампа приняла решение не участвовать в Транс-Тихоокеанском партнерстве и сосредоточиться на заключении двусторонних договоренностей.