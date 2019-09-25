СБУ заявила о похищении жителя ЛНР

Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что провела в Луганской народной республике спецоперацию по вывозу и задержанию жителя ЛНР.

«Задержан житель Луганской области, который в составе террористических группировок так называемой ЛНР на протяжении 2014-2015 годов принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО ( «Антитеррористической операции» – прим. ВЗГЛЯД), в частности в ожесточенных боевых действиях неподалеку от Дебальцево», – передает сообщение СБУ ТАСС.

Указывается, что позже этот человек «осуществлял боевые дежурства на блокпостах» ЛНР рядом с Сорокино. По состоянию на сентябрь он проходил военную службу в Таможенном комитете ЛНР, сообщили в СБУ.

Спецслужба заявляет, что сейчас осуществляются неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Ему вменяют «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «создание террористической группы или террористической организации».

Ранее СБУ заявляла о похищении в ДНР экс-командира сил ПВО республики Владимира Цемаха, якобы фигуранта дела о катастрофе малазийского Boeing в июле 2014 года. В ходе операции один украинский силовик погиб, второй получил серьезное ранение. Позже Цемах вошел в обменный список и был отправлен в Россию.