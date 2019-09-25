На Украине назначен новый глава нацполиции

Нацполицию Украины возглавил генерал Игорь Клименко, который ранее занимал должность замглавы ведомства, сообщила пресс-служба МВД страны.

«Двадцать пятого сентября правительство приняло отставку главы Национальной полиции Сергея Князева и назначило нового главу полиции. Им стал генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко, который до этого занимал должность заместителя главы Нацполиции Украины», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Первоочередными задачами на посту главы Нацполиции Клименко видит улучшение реагирования на сообщения о правонарушениях, профилактику преступности и повышение безопасности дорожного движения.

Он также подчеркнул, что продолжит работу по противодействию семейному насилию и незаконному обороту наркотических средств.

Клименко начал работу в органах внутренних дел в 1998 году с должности психолога. В 2015 году Клименко возглавил департамент кадрового обеспечения МВД, с марта 2018 года – заместитель главы Нацполиции. Также был участником миротворческой операции в Косово.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский официально назначил Валерия Евдокимова новым главой Службы внешней разведки.