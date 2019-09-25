Польша раскритиковала Словакию за сближение с Россией

Варшава раскритиковала позицию Словакии в отношении России, заявив, что Братислава усугубляет раскол внутри «вышеградской группы» – союза Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, говорится в докладе Польского института международных отношений (PISM) при правительстве республики.

Словакию подвергли критике за согласие работать с Россией по проекту газопровода «Северный поток – 2», передает RT.

Составители документа указывают на заявления словацкого премьер-министра Петера Пеллегрини о готовности присоединиться к проекту газопровода, что якобы говорит о «политике разрядки» в отношении Москвы и не соответствует позиции президента Словакии Зузаны Чапутовой.

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта отметил, что стремление балансировать между Западом и Россией свойственно небольшим европейским странам, которые находятся между центрами силы и пытаются найти в этом преимущества.

Так, в Словакии осознают выгоду от участия в газовых проектах с Россией, однако эта политика не устраивает соседнюю Польшу, ориентированную на интересы США.

Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин указал, что Словакия получает топливо по газопроводу, идущему через Украину.

Если подача газа сократится или полностью остановится, возникнут проблемы и придется перекупать его у других стран. Соответственно, встант вопрос цены, логистики, инфраструктуры.

Между тем польские аналитики отмечают, что Москва и Братислава будут и дальше укреплять взаимоотношения в экономической сфере, считают польские аналитики.

Исходя из этого, польские специалисты предлагают Варшаве искать союзников за пределами «вышеградской группы», чтобы противостоять возможному смягчению политики Евросоюза (ЕС) в отношении России.

При этом среди участников «вышеградской группы» не только Словакия, но и Венгрия с Чехией высказываются за нормализацию отношений с Россией, а также поддерживают строительство газопроводов.

Напомним, в июне Россия предложила Словакии сотрудничество по «Северному потоку – 2» и «Турецкому потоку».

Сообщалось также, что Словакия относится к числу стран, в которых больше всего недовольны антироссийскими санкциями.

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