ВМС Китая получили первый универсальный десантный корабль

Военно-морские силы народно-освободительной армии Китая спустили на воду первый универсальный десантный корабль, заявили в минобороны КНР.

Церемония спуска на воду под звуки государственного гимна состоялась утром в среду в Шанхае передает РИА «Новости». После того как руководители ВМС разрезали ленточку, о борт корабля разбили бутылку шампанского.

Это первый универсальный десантный корабль, самостоятельно разработанный Китаем.

После спуска на воду, согласно установленному графику, начнутся работы по отладке аппаратуры, швартовке и ходовым испытаниям нового корабля.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД писала, что реальные боевые возможности гигантского флота Китая явно преувеличены.

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