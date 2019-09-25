Новый вариант крылатой ракеты «Оникс» разработан в России

НПО машиностроения разработало крылатую ракету морского базирования «Оникс-М» с дальностью стрельбы 800 км и повышенной точностью поражения, летные испытания ракеты начнутся в ближайшие месяцы, сообщили источники в оборонно-промышленном комплексе.

«На базе стоящей на вооружении крылатой ракеты «Оникс» разработан новый вариант – «Оникс-М», получивший максимальную дальность поражения 800 км», – сообщил источник ТАСС.

По словам источника, «ракета оборудована усовершенствованной системой управления и сможет с большей точностью поражать как морские, так и наземные цели». Кроме того, была повышена защищенность ракеты от воздействия средств РЭБ.

Другой источник рассказал, что испытания новейшей версии «Оникса» должны были начаться в первой декаде сентября в акватории Баренцева моря на морском полигоне Северного флота, «однако пуски выполнены не были из-за необходимости дополнительных проверок опытных образцов изделия». Теперь испытания ожидаются в ближайшие два месяца. Источник добавил, что модернизированная ракета способна нести обычную и ядерную боевые части. При этом скорость и массо-габаритные характеристики остались прежними.

На сегодняшний день ракета имеет максимальную дальность поражения 300 км и максимальную скорость полета до 2,5 скоростей звука на большой высоте.

Напомним, 13 сентября сообщалось, что НПО машиностроения (входит в корпорацию КТРВ) планирует усовершенствовать сверхзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Оникс».

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