Летные характеристики ракеты «Оникс» решили улучшить

«НПО машиностроения» (входит в корпорацию КТРВ) планирует усовершенствовать сверхзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Оникс».

«Да, мы предложили улучшить летные характеристики ракет «Оникс» для повышения эффективности этого противокорабельного комплекса», – передает ТАСС ответ «НПО машиностроения» на соответствующий вопрос.

При этом представитель компании не уточнил, о каких конкретно характеристиках идет речь.

На сегодняшний день ракета имеет максимальную дальность поражения 300 километров и максимальную скорость полета до 2,5 скоростей звука на большой высоте.

В пятницу «НПО машиностроения» отмечает свой 75-летний юбилей.

Напомним, в июле газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему ВМФ России остается в тройке сильнейших флотов мира.

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