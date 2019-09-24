Греф заявил о сокращении инвестиций в нефтепереработку до нуля

Инвестиции в нефтепереработку в России сократились фактически до нуля из-за двух налоговых маневров, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Шарахнули эти две налоговые реформы, два налоговых маневра – и все. Фактически ноль – инвестиции в нефтепереработку», – передает его слова «Интерфакс».

По его словам, при продолжении такой политики «никто никуда не будет инвестировать».

Кроме того, он указал на проблемы развития энергетической отрасли, которому мешает порядок получения льгот для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. По его словам, Сбербанк – одна из самых крупных компаний, которые инвестируют в НИОКРы, однако льготу эту никогда не получал.

В июле 2018 года Госдума одобрила два закона, посвященных завершению налогового маневра в нефтяной отрасли. На финальной стадии маневра экспортная пошлина на нефть составит 0%. Обнуление планируется постепенным: оно должно завершиться к 2024 году. также увеличивается ставка налога на добычу нефти.